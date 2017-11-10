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نشرة الأخبار وأبرزها: السيسي وقرينته يزوران الفنانة شادية بالمستشفى
نشرت «فيتو» على مدى الساعات الماضية تغطيات شاملة لمختلف الأخبار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية
وفيما يلي أهم الأخبار المنشورة:السيسي وقرينته يزوران الفنانة شادية بالمستشفى للاطمئنان على صحتهاأسرة شادية تكشف تفاصيل زيارة السيسي وقرينته للفنانة بمستشفى الجلاءخبير فرنسي يكشف سر زيارة ماكرون المفاجئة للسعوديةقاتل نجل عمه بسبب بطانية في أسيوط: «كان عاوز يغتصبني ويكسر عيني»الأمير فيصل بن مقرن يخرج عن صمته ويتحدث عن مصرع شقيقه في تحطم طائرته«كيميائى»: تسرب 35 طن مواد مسرطنة من مصنع كيماويات في بورسعيدالخطوط الكويتية تعلن حالة الطوارئ لنقل الكويتيين من لبنانوزير التعليم يكشف مصير المدارس اليابانية بعد تأجيل الدراسة بهاوزير الأوقاف عن احتمالات التعديل الوزاري: «نعمل لآخر لحظة ونفس»مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر وتصفيات أفريقيا وأوروبا بالمونديالمشجعو ليفربول يهاجمون «أتلتيكو مدريد» بعد عرض ضم محمد صلاحبالأسماء.. مصرع أسرة في تسرب غاز بدمياطوزير الصحة: أحرص على إجراء عملية بنفسي في افتتاح كل مستشفى جديدالبيت الأبيض: لا يوجد اتفاق نهائي بشأن اجتماع ترامب وبوتين في فيتنامموريتانيا تلغي حكم إعدام لمتهم بالإساءة للرسولموقع إماراتي يكشف حقيقة الإفراج عن الوليد بن طلالإجراءات إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرةالجبير: لن نسمح للبنان بأن يكون قاعدة للهجمات ضد السعوديةبالصور.. كوبري آيل للسقوط يهدد حياة المارة بالشرقيةإسكان القاهرة: 5964 شقة لنقل أهالي ترعة الطوارئ وأبو رجيلة
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