وأوضحت الوزارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على احترام المسنين وإكرامهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم وربط بين ذلك وبين إجلال الله فقال صلى الله عليه وسلم: |إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط|، فقدم النبي ذكر ذي الشيبة على حامل القرآن والحاكم العادل مع علو منزلتهما إكرامًا لذي الشيبة وتقديرًا له.وجددت وزارة الأوقاف تأكيدها على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، موضحة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، محذرة باستبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.