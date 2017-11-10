أسرة شادية تكشف تفاصيل زيارة السيسي وقرينته للفنانة بمستشفى الجلاءغادر عدد كبير من المشاركين في منتدى شباب العالم، صباح اليوم الجمعة، مطار شرم الشيخ، عقب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته أمس الخميس، في الجلسة الختامية للمنتدى، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين

وكرم الرئيس عددا من الشباب المتميز من المبدعين، والمشاركين في المنتدى من مصر ومن مختلف دول العالم.وشارك في منتدى شباب العالم،الذي بدأ من 4 إلى 10 نوفمبر في شرم الشيخ، 3203 مدعوين من فئات متنوعة من المشاركين ضمت رؤساء وأمراء دول وشخصيات قيادية شبابية دولية ونماذج شبابية مؤثرة وملهمة من مختلف المجالات وشخصيات دولية ومجموعات شبابية من مختلف الدول والجنسيات.وعلى أرض السلام ناقش الشباب القضايا التي تشغل العالم وطرحوا أفكارهم بكل حرية وشفافية ليكون منتدى شباب العالم ملتقى عالميًا تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية وتتكامل فيه الحضارات كمنصة لإطلاق إبداعات الشباب.