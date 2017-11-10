وزير الصحة: الرئيس حريص على تدريب الأطباء للنهوض بالمنظومةيتفقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، برفقة الدكتور أحمد محيي، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ لمتابعة الخدْمات الطبية المقدمة للمرضى وأعمال التطوير بالمستشفى