اخبار مصر
-
رياضة
- منتخب الشباب أمام تونس في لقاء الأشقاء باستاد المنزه
- مشجعو ليفربول يهاجمون «أتلتيكو مدريد» بعد عرض ضم محمد صلاح
- اليابان في مواجهة ودية أمام البرازيل
- السعودية في مواجهة قوية أمام البرتغال وديا
- مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر وتصفيات أفريقيا وأوروبا بالمونديال
- أبو تريكة يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده: «ربنا يحفظك ودايما في القمة»
- الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام تليفونات بني سويف
- بالصور: التوني يكرم بطلة الإسكواش نور الطيب
- البرنامج الانتخابي لقائمة محمود طاهر
- الزمالك راحة 48 ساعة بعد الفوز على المنيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محمد العرابي: تدخلات إيران في الخليج وراء رسالة الرئيس التحذيرية
10
نوفمبر
2017
05:44 AM
بواسطة
السيسي: علاقتنا مع إيران مقطوعة منذ 40 عاماقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب: «إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم إلى إيران تأتي بسبب تدخلاتها في منطقة الخليج والتي تخلق حالة توتر وتعقد الأمور»
وأكد «العرابي» في تصريح لـ«فيتو»، أن التطور الأخير وإطلاق صواريخ الحوثيين على السعودية كان مبعث قلق للجميع ومنهم مصر وبالتالي كانت رسالة رئيسها واضحة بأن القاهرة لن تقبل بزعزعة استقرار الخليج. وتابع: أن مصر تدرك أن إيران لديها مشروع يصطدم بالمصالح العربية والتي حددها الرئيس بصورة مباشرة بأن أمن الخليج من أمن مصر.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر تدعم دول الخليج وترفض أي تهديد لها، وأنه يرفض التدخلات الإيرانية في شئون المنطقة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع