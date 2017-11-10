السيسي: علاقتنا مع إيران مقطوعة منذ 40 عاماقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو مجلس النواب: «إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم إلى إيران تأتي بسبب تدخلاتها في منطقة الخليج والتي تخلق حالة توتر وتعقد الأمور»

وأكد «العرابي» في تصريح لـ«فيتو»، أن التطور الأخير وإطلاق صواريخ الحوثيين على السعودية كان مبعث قلق للجميع ومنهم مصر وبالتالي كانت رسالة رئيسها واضحة بأن القاهرة لن تقبل بزعزعة استقرار الخليج. وتابع: أن مصر تدرك أن إيران لديها مشروع يصطدم بالمصالح العربية والتي حددها الرئيس بصورة مباشرة بأن أمن الخليج من أمن مصر.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر تدعم دول الخليج وترفض أي تهديد لها، وأنه يرفض التدخلات الإيرانية في شئون المنطقة.