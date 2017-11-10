أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه، زارا الفنانة شادية في غرفتها بمستشفى الجلاء العسكري؛ للاطمئنان على حالتها الصحية بعد حضوره ختام فعاليات منتدى شباب العالم مساء أمس الخميس

وكتب «بكري»، تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «زيارة الرئيس السيسي والسيدة قرينته للفنانة المُعتزلة شادية في المستشفى هي لمسة إنسانية، لا يفعلها إلا شخص نبيل، لا يتخلف عن مثل هذه الواجبات».ووجه النائب تحية للرئيس وقال: «تحيو إلى الرئيس الإنسان وإلى هذه اللفتة الإنسانية الكريمة».يشار إلى أن الفنانة الكبيرة نقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وإصابتها بجلطة دماغية، وفضلت عائلتها نقلها للعلاج بمستشفى الجلاء العسكري بعد ذلك.