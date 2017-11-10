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تهاني الجبالي: منتدى شباب العالم رد على الأكاذيب المروجة ضد مصر
10
نوفمبر
2017
02:44 AM
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الوفد: منتدى شباب العالم وقراراته فخر للمصريينقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا: «إن ختام منتدى الشباب كان خير رد على ما يروج ضد مصر في الإعلام المضلل من أنها غير آمنة وجاء المنتدى أشبه بمظاهرة سياسية شبابية للدفاع عن مصر خارجيا ونقل صورة حقيقية عنها
وأكدت المستشارة تهاني في تصريح لـ«فيتو» أن الانعكاسات الإيجابية لهذا المنتدى عديدة منها تحسين صورة مصر خارجيا من خلال شباب العالم الذين سيكونون سفراء لمصر في دولهم بالإضافة إلى تنشيط حركة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، فضلا عن نشاط السياحة بعدما ثبت للعالم أن مصر واحة الأمان، مع اكساب الشباب لغة الحوار والنقاش مع شباب العالم حول مختلف القضايا.
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