كتب- هشام الهلوتي: توصلت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود، لاتفاق مع أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى، يقضى بوقف فتح فروع جديدة لها فى المحافظات الإقليمية

وقال الدكتور حاتم البدوى سكرتير عام الشعبة إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار حرص الشعبة على الحفاظ على

اقتصاديات الصيدليات الصغرى من الانهيار، وتأكيداً من أصحاب الصيدليات الكبرى على واجبهم نحو مهنتهم ونحو زملائهم من أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.وأشاد الدكتور ممدوح الأمين نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات بموقف أصحاب الصيدليات الكبري واستجابتهم لاقتراح الشعبة، مؤكدًا أن المنافسة فى الأقاليم غير عادلة بالنسبة للصيدليات الصغيرة.