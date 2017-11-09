كتب- خالد حسن: طالب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مركز المعلومات بالوزارة، بوضع رؤية لعمل قاعدة بيانات موحدة للعمالة المصرية بالخارج، بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، وطرحها على مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بجميع الدول لتسجيل بيانات العمالة المصرية بها، حتى يتسنى لجميع الجهات معرفة الأرقام الحقيقة لأعداد العمالة المصرية بالخارج؛ ومن ثم وضع تصور مسبق لمواجهة أى مشكلات قد تواجه هذه العمالة

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجلسة الثالثة لاجتماع لجنة بحث أوضاع العمالة المصرية في الخارج، بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والزراعة، والسياحة، والإسكان والمرافق، والتجارة والصناعة، فضلا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة

الإدارية، والأمن الوطني.

واقترح |سعفان| إقامة ملتقيات لتسويق العمالة المصرية بالدول التي بها مكاتب للتمثيل العمالي من خلال عرض مهاراتهم وإمكانياتهم، فضلا عن التواصل مع أصحاب الأعمال المصريين بتلك الدول لعرض مدى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية بمصر تأمينا لهم فى حال التعرض لأي أزمات، بالإضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل بالداخل.

ومن جانبه قال ممثل وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة قامت بإطلاق خريطة للاستثمار الصناعي على الموقع الرسمي للوزارة تشمل حوالي 4136 مشروعا يمكن إقامته داخل مصر .

وكلف الوزير اللجنة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع رابط خريطة الاستثمار الصناعي على موقع وزارة القوى العاملة للتسويق لتلك المشروعات.