وزير الصحة يتوجه للإسكندرية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

كتب- هشام الهلوتي: يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، لمحافظة الإسكندرية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى



أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جولة الوزير تأتى فى إطار

حرصه على المتابعة الميدانية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات، والوقوف على آخر أعمال التطوير والإنشاءات بالمشروعات الطبية القائمة على أرض الواقع.



أشار |مجاهد| إلى أن الزيارة ستبدأ من مستشفى العامرية ثم مرورًا بالعجمى وانتهاءً بالقبارى.