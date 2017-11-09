التيار الديمقراطي: خالد علي ليس مرشحنا بانتخابات الرئاسةقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكى - عضو التيار الديمقراطى، إن التيار لا يعانى من أي حالات تشتت أو انقسام قبل الانتخابات الرئاسية

وتابع:|نحن اتخذنا موقفا وأصدرنا بيانا حددنا فيه توجهات التيار في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال عدد من المطالب منها فتح المجال السياسي وتوفير فرص للتنافسية وأن تكون هناك ضمانات لنزاهة الانتخابات|. وطالب |الزاهد| لـ«فيتو»، بتوفير فرص متكافئة للمرشحين في وسائل الإعلام التابعة للدولة.