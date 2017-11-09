سمير غطاس: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لا يمس الحرياتأكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا توجد أي عوائق تعترض تقديم قانون مكافحة الجريمة الموحد، والأمر كله مسألة بالوقت، لأن هناك قنوات يمر بها مشروع القانون ليرى النور، وذلك بعقد جلسات حوار ومناقشات