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مصر للطيران تستعد لتفتيش مطابقة المواصفات الدولية
09
نوفمبر
2017
04:43 AM
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«مصرللطيران» تشارك في معرض WTM بلندنتستعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، للخضوع لتفتيش خارجي لتجديد شهادة المواصفات القياسية الدولية ISO 9001، والحصول على اعتماد ISO 14001/2015 & OHSAS 1800 /2007| وذلك لمراجعة مقومات الشركة على نظام السلامة والصحة المهنية
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه من المقرر أن يبدأ التفتيش من يوم 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بدءا من الثامنة والنصف صباحا.
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