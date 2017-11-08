وقال: إن الهدف من إنشاء |نادي محامي مصر|، خلق كيان موازٍ لنقابة المحامين ينادي بعودة جماعة الإخوان لسدة الحكم بالنقابة ويخلد تاريخهم وكغطاء نقابي وسياسي لهم، مشيرا إلى أن النادي المزمع أنشاؤه سوف يُستغل للهجوم على الدولة ويسعى لخلق مناخ تشاؤمي من النظام.وأكد |جابر|، على عدم قانونية إنشائه وعدم شرعيته إلا بعد الحصول على التصريح بذلك من مجلس النقابة العامة للمحامين. وطالب، المحامين المشتغلين بالانتباه لتحركات أعضاء الإخوان من غير المشتغلين أو العاملين بالخارج في النقابات الفرعية لوجود نية للاعتصام بالنقابة والانقضاض على شرعية مجلس النقابة والنقيب.كما طالب، منتصر الزيات بالسعي إلى وحدة المحامين لكونه أحد شيوخ المهنة وعدم الانسياق إلى صراعات شخصية مع شخص النقيب على مقعد نقيب المحامين والتي تضر أكثر ما تنفع ومحاولة لملمة الخلافات النقابية وعدم السعي وراء بث الفتن وتقسيم المحامين من خلال هذا النادي الذي يضر بكيان نقابة المحامين ومصلحة الأعضاء.