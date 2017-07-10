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شكري يشارك في اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي بأبيدجان
وصل سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، للمشاركة فى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، المقرر عقدها اليوم وغدًا 10 و11 يوليو الجارى
صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، أن مشاركة سامح شكرى فى اجتماعات الدورة الحالية لمجلس منظمة التعاون الإسلامى تكتسب أهمية كبيرة فى ظل المرحلة الدقيقة والصعبة التى تمر بها الأمة الإسلامية، لاسيما مع استمرار الوضع الإقليمى المضطرب فى المنطقة، وتزايد التهديدات والتحديات، فضلًا عن محاولات البعض سواء من خارج، أو داخل عالمنا الإسلامى، تقويض استقرار الأمة بحثًا عن مصالحهم الضيقة.
أضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية سيناقش عددًا من المواضيع المهمة على رأسها الأزمات الإقليمية فى المنطقة، ودور المنظمة فى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، الذى يجب ألا يقتصر على مواجهة مرتكبى الهجمات الإرهابية فقط، بل يتعين أن يمتد لمن يقدم لهم يد المساعدة تمويلًا أو تسليحًا أو إيواءً.
وأكد أبو زيد أهمية المحور الإسلامى فى سياسة مصر الخارجية، منوهًا إلى حرص مصر على تعزيز آليات العمل الإسلامى المشترك، وتعزيز دور البنك الإسلامى للتنمية فى القارة الأفريقية وفى وسط آسيا، فضلًا عن الارتقاء بآليات عمل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى من خلال رؤية واضحة تقوم على تقديم أشكال الدعم كافة للأمانة، بما يضمن اضطلاعها بمسئولياتها على الوجه الأكمل، ووفقًا للصلاحيات المنصوص عليها فى ميثاق المنظمة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية سيجرى خلال زيارته إلى كوت ديفوار مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية، وأن قضية مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على الدول الداعمة، أو الراعية له ستكون على قائمة اهتمامات الوزير شكرى فى هذه اللقاءات.
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