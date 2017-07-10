يعقد المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الرابعة والنصف، مؤتمرا صحفيا لإطلاق الحملة الإعلانية والإعلامية لمشروع مستشفى المهندسين، والذي اختير لها شعار «حلمنا مش لوحدنا

. من كل مهندسى مصر لشعب مصر».ويحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأعضاء لجنة تنسيق مشروع مستشفى المهندسين «بـدر 46746»، ولفيف من الشخصيات العامة.ويعرض في المؤتمر آخر تفاصيل مشروع المستشفى، كما سيعرض الدكتور حكيم عفيفي، استشاري المشروع، مراحل تنفيذ المشروع والأقسام التخصصية به، وسيتم توقيع عقد الحملة الإعلامية والإعلانية مع كبرى شركات الدعاية والإعلان التي ستتولى التسويق للمشروع.