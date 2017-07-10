تكرم نقابة العامة للمهندسين، غدًا الثلاثاء، اللجنة الهندسية المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الذين شاركوا بنجاح في معاينة وهدم عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة |عثمان أحمد عثمان| بمقر النقابة العامة