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نقابة المهندسين تكرم لجنة عقار الأزاريطة المائل
10
يوليو
2017
09:44 AM
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تكرم نقابة العامة للمهندسين، غدًا الثلاثاء، اللجنة الهندسية المشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الذين شاركوا بنجاح في معاينة وهدم عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة |عثمان أحمد عثمان| بمقر النقابة العامة
وعلى هامش اللقاء يتحدث أعضاء اللجنة عن التحديات التي قابلوها في هدم العقار وكيف نجحوا في إزالته بدون خسائر.
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