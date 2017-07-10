نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والرياضية، ومن أبرزها الأخبار التالية:وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترومرتضى منصور يحسم موقفه من رحيل حسام باولو وباسم مرسيطارق يحيى: الزمالك في أزمة وتغييرات إيناسيو فاشلةعمرو أديب ليوسف الشريف: جالي إحساس إنك إخوانقراصنة إلكترونيون روس يخترقون أنظمة شركات نووية أمريكيةفاروق جعفر بعد الخروج الأفريقي: الزمالك محتاج لاعيبة رجالةبالفيديو