وعلى الرغم من تحديد الزيادة الجديدة في تعريفة وسائل النقل بمحافظة الجيزة، والتي تتراوح بين 25 و75 قرشا، وفقا لمسافة كل خط، وشن الحملات المتتابعة على مواقف السرفيس والنقل الجماعى، فإن المخالفات لا تزال قائمة من السائقين غير الملتزمين بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة، ويزيدون في سعرها، بل يلجئون إلى حيل لخداع الركاب وإجبارهم على الدفع.الاستعطافيلجأ بعض السائقين إلى حيلة استعطاف الركاب وكثرة الشكوى من زيادة الأسعار، فعلى خط الجيزة - الهرم، كانت السيارات تنقل الركاب من أمام مقر محافظة الجيزة، وحتى مترو الجيزة، مقابل جنيه، ولكن بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة، يجبر السائق الراكب على دفع ثلاثة جنيهات، مبررا: |البنزين غلى وبدفع زيادة 20 جنيه أعمل إيه بس|.الإجباريفرض بعض السائقين سطوتهم على الركاب، فأصبحت جملة |اللى مش عاجبه ينزل|، مصدر تهديد للراكب، الذي يضطر إلى تحمل استغلال السائق، ودفع ما يقرره من أجرة، فقد بالغ بعض السائقين في تجاوزاتهم، حيث أصر بعض سائقي خط |بولاق - الجيزة|، على رفع الأجرة من جنيه وربع إلى 150 قرشا، بحجة أن الزيادة التي قررتها المحافظة غير كافية، أيضا رفع سائقو خط |الهرم - الجيزة| الأجرة من جنيهين اثنين، كما هو مقرر، إلى 250 جنيها؛ رافضين الزيادة التي أقرتها المحافظة، ورفع السائقون بخط شارع العشرين إلى صفط اللبن الأجرة إلى الضعف تقريبا عقب رفع سعر البنزين.تقطيع المسافاتلجأ بعض سائقي الميكروباص إلى تقسيم خطوط السير إلى مسافات قصيرة للتحايل على رقابة التعريفة‏، حيث يتم تجزئة المسافة لتكون الجيزة أرض اللواء ثم الجراج بدلا من جيزة إمبابة مباشرة، وبذلك يكون خط السير دون مخالفة، فيتحمل المواطن ارتفاع أسعار تعريفة المواصلات، حيث يضطر إلى دفع الأجرة مضاعفة. ومعظم السائقين خلال أوقات الذروة يقطعون المسافة إلى ثلاث مراحل‏: «الأولى إلى ميدان الجيزة ثم إلى الطالبية ثم إلى نهاية شارع الهرم أو شارع فيصل‏» علمًا بأن لائحة السرفيس المكتوبة على السيارة تكون ‏(‏رمسيس نهاية شارع الهرم‏) أو ‏(رمسيس ـ جيزة‏) ‏ أو‏ (‏رمسيس ـ فيصل‏).‏التجاهلكانت حيلة بعض السائقين في استغلال الركاب هي تجاهل التعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، ورغم إلزام محافظة الجيزة سائقى السرفيس والميكروباص العاملين بمواقف النقل الجماعى بالمحافظة بتركيب ( 2) استيكر على كل سيارة مبين به التعريفة الرسمية المحددة وخط السير، فإن هناك من خالفوا تلك التعليمات، وتعمدوا تجاهلها.وأسفرت الحملات التي تنظمها المحافظة لتنظيم العمل بالمواقف ومحاسبة غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة في تقليل لجوء السائقين لتلك الحيلة.جزاءات المخالفين وأكد محمد العطفى، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمحافظة الجيزة، أنه تم أخذ كل الاحتياطات لمنع المخالفات، عن طريق الحملات المفاجئة على مواقف السيارات، مشيرا إلى أنه تم تعليق لافتات بكل موقف من مواقف الجيزة، توضح التعريفة على كل خط، وطباعة |ستيكرات| للصقها على السيارات، توضح خط سير السيارة، وسعر التعريفة عليه.وأضاف العطفي في تصريحات خاصة لـ|فيتو| أن هناك بعض الخطوط تكون مقسمة وبها محطة في المنتصف، فتم التوضيح على الملصق سعر تعريفة الخط كاملا، وسعر تعريفة منتصف الخط، لمنع قطع خطوط السير، مشيرًا إلى أن ضبط أي سائق مخالف يكلفه غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وإذا تكررت المخالفة يمكن سحب ترخيص السرفيس أو السيارة.