وأشار رئيس اللجنة النقابية لمحامين أكتوبر في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن بعض المحامين لا يدخلون المحاكم ويعملون عن طريق وكلائهم أو المحامين الذين يعملون في مكاتبهم؛ فأعمال المحاماة غير مقتصرة على المحاكم، وبالتالي فهذا القرار تقييم غير عادل للإثبات ممارسة المهنة.وأكد «دردير» أن هناك إجراءات أخرى يمكن من خلالها الكشف عن المحامين غير الممارسين للمهنة، ومنها مخاطبة الجهات التي يتعامل معها المحامي ولا سيما التأمينات ومصلحتي الجوازات والسجون، وكذلك تفعيل اللجان النقابية فهي أدرى بمن يمارس المهنة دون غيره، والأقدر على حصر الأعداد ومن بعدها رفع التقارير للنقابة العامة.وعن الجزاءات المطبقة على من يثبت عدم ممارستهم للمهنة بعد مخاطبتهم، قال دردير: إنها تكون بالانتقال إلى جدول غير المشتغلين.