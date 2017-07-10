وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 26 38الإسكندرية 25 31مطروح 24 31بورسعيد 26 32دمياط 25 32بلطيم 24 32الإسماعيلية 24 38السويس 25 39العريش 22 34نخل 20 37طابا 22 38الطور 26 35مرسى علم 28 35الغردقة 29 38شرم الشيخ 29 38رفح 21 33كاترين 19 34سيوة 23 38المنيا 25 39الفيوم 25 39رأس سدر 26 40أبو سمبل 27 41وسط الدلتا 25 37أسيوط 26 40سوهاج 27 41الأقصر 28 42أسوان 29 43شلاتين 27 41حلايب 29 39الوادي الجديد 27 41قنا 27 41نويبع 29 40السلوم 21 31