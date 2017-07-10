أكد محمد بكر، مدير عام التفتيش السياحي بقطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن زيادة أسعار رحلات الحج البري بعد ارتفاع أسعار البنزين مجرد كلام

وأضاف |بكر| في تصريحات لـ|فيتو|، أن وزارة السياحة لم تتلق أية طلبات من غرفة شركات السياحة والسفر خاصة بزيادة أسعار الحج البري، مشيرا إلى أن تكلفة النقل في رحلات الحج تمثل نسبة قليلة للغاية من تكلفتها وبالتالي فإن ارتفاع أسعار البنزين سيخفض نسبة أرباح الشركات المنظمة للحج البري ولكن لن يسبب خسائر كبيرة كما يتردد.وأكد مدير عام التفتيش السياحي بقطاع الرقابة بوزارة السياحة، أن الوزارة والشركات المنظمة للحج بكل مستوياته تلتزم بجميع الضوابط التي تضعها السلطات ووزارة الحج السعودية فيما يتعلق بموديلات الأتوبيسات التي تقل السائحين والاشتراطات التنظيمية والأمنية التي تستهدف راحة ومصلحة ضيوف الرحمن، منوها بوجود تنسيق مستمر مع السلطات السعودية بشأن الإجراءات الخاصة بالحج والعمرة.