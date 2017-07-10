استقبل مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 33 مرحلا أجنبيا تم ضبطهم لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطرق غير شرعي، وتم ترحيلهم إلى بلادهم بعد إخطار سفاراتها بالقاهرة

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن المرحلين من جنسيات سودانية وإثيوبية، وتم القبض عليهم لمحاولتهم التسلل إلى دول الجوار بطريق غير شرعي من خلال عدة مديريات، وترحيلهم إلى بلادهم على متن عدة رحلات بعد الكشف الجنائي عليهم وإخطار سفارات بلادهم بالقاهرة.