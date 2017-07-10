تختتم الشركة القابضة مصر للطيران، اليوم الإثنين، موسم عمرة هذا العام، بوصول آخر رحلات الشركة هذا الموسم من الأراضي المقدسة والانتهاء من نقل المعتمرين

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 9 رحلات جوية إلى جدة والمدينة المنورة لعودة 2150 معتمرًا، بعدما شهدت رحلات الشركة انتظامَا تامًا من حيث مواعيد السفر والوصول في المطارات المصرية والسعودية ودون تخلف في الحقائب.



