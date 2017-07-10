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«السياحة»: مؤشرات بزيادة أعداد السائحين خلال الصيف
قال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بوزارة السياحة: «إن مؤشرات الحجوزات المستقبلية لمناطق مصر السياحية من سائحي الدول الأوروبية مبشرة بوجود زيادة في حركة السياحة من الأسواق الأجنبية خلال الصيف الذي يعد موسم السياحة العربية، ويشهد انخفاضا في السياحة الأجنبية»، مشيرا إلى أن ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا والتشيك وبولندا من أهم الأسواق التي تشهد تدفقات سياحية إلى مصر خلال الموسم السياحي الحالي
وأضاف «شكري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن ما أعلنه منظمو الرحلات السياحية في ألمانيا بأن مصر واليونان من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للسائح الألماني في ضوء الحجوزات الفعلية يعد دعما كبيرا للمقصد السياحي المصري ويساهم في زيادة الإقبال على مناطقنا السياحية وخاصة شرم الشيخ والغردقة من سائحي الدول الأوروبية لأن ألمانيا من الدول المحورية في الاتحاد الأوروبي.وتابع: |إن تخصيص 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة تسويقية في الأسواق الأجنبية عن مدينة شرم الشيخ يساهم في زيادة التدفقات السياحية إلى مدينة السلام بصفة خاصة وإلى مصر بصفة عامة لأن هناك جنسيات عديدة وخاصة من الأسواق البعيدة جغرافيا تفضل زيارة أكثر من مدينة في رحلاتها السياحية|.
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