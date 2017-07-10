حصلت «فيتو» على صور للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، خلال شرائه سوبيا من محل «الرحماني» الشهير بالسيدة زينب

وفي السياق نفسه، حرص عدد من العاملين بمحل الرحماني على التقاط بعض الصور التذكارية معه، واستقبله أهل المنطقة بحفاوة كبيرة.