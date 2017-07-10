وأضاف |علام| لـ|فيتو|، أن ميناء هامبورج بألمانيا الذي يعد من أكبر موانئ العالم أو ميناء نيويورك أو إسطنبول لا يخلو من التلوث، كما يعد ميناء أشدود بإسرائيل الأشد تلوثا في منطقة شرق البحر المتوسط، وفقا لآخر تقرير صدر العام الماضي؛ حيث يوجد به محطة كهرباء تدار بالمازوت وصرف سائل. وأكد الخبير البيئي أن التصنيف يكون وفقا لنوع محدد من التلوث سواء تلوث هواء أو صرف صحي أو وجود قمامة أو أتربة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن كل ميناء يتبعه نظام للإدارة البيئية وخطة للتخلص من المخلفات والسيطرة على الانبعاثات خصوصا في الموانئ كثيفة الحركة، منوها بأهمية وضع اشتراطات بيئية على شركات الملاحة والسفن المستخدمة بها حيث إن بعضها تستخدم سفنا قديمة ذات محركات قديمة ملوثة للبيئة، فضلا عن تقنين أدوار شركات المخازن والنقل بيئيا. يذكر أن الاتحاد الدولي للملاحة قام بتقييم الموانئ المصرية وتصنيفها سلبيا، وعلى إثره أعلنت وزارة البيئة عن إعدادها لتقرير مفصل يوضح حالة الموانئ المصرية من الناحية البيئية.