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الأزهري: الهجوم على الأزهر بعد كل حادث إرهابي مزايدات
قال الدكتور على الأزهرى، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الهجوم على الأزهر الشريف بعد كل حادث إرهابي واتهامه بالتقصير فى أداء دوره غير مفهوم أو مبرر، لأن الأزهر يقوم بدوره على أكمل وجه ولكن بعض الظروف هى التى تمنع القيام بهذا الدور فى بعض الأوقات
وأضاف الأزهري فى تصريحات لـ|بوابة الوفد|، |من قال إن الأزهر لا يقوم بدوره .. فجامعة الأزهر لها فرع فى سيناء وتحتوى على عدد من الكليات يدرس بها طلاب سيناء كما هو الحال فى القاهرة والمحافظات الأخرى ويذهب إليها أعضاء هيئة التدريس بانتظام، فضلا عن القوافل الدعوية ولجان الوعظ التى يرسلها الأزهر إلى هناك، متسائلا: |لماذا المزايدات على الأزهر بعد كل حادث إرهابي؟|.
وأشار عضو هيئة التدريس بالأزهر، إلى أن بعض الظروف الأمنية تعيق عمل هذه القوافل وأنشطة الوعاظ فقد تم خطف إمام وقتل آخر فى الآونة الأخيرة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مناهج الأزهر لا تفرخ الإرهاب أو التطرف ولا تدعو لقتال غير المسلمين كما يدعي البعض الآن.
وكانت بعض الآراء اتهمت الأزهر الشريف بالتقصير فى أداء دوره المنوط به عقب هجوم رفح الأخير فى سيناء الذى راح ضحيته 26 شهيدا ومصابا من أبناء القوات المسلحة وأنه السبب فى عدم مواجهة انتشار الجماعات الإرهابية فى سيناء.
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