ويجري حاليا تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحي الجنوب، وتخطت نسبة التنفيذ 65 %، من إجمالى 1056 وحدة مقرر انشاؤها بالمنطقة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد مدبولي، الوحدات التى يتم إنشاؤها، قائلًا إن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التى سيتم الانتهاء فيها من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرا إلى أن هناك اهتماما ومتابعة مستمرين.

وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لمشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد، فتم الانتهاء من تنفيذ وتسكين 1440 وحدة سكنية، بمساحة 64 م2 بمنطقة الأمل الجديد (زرزارة سابقاً) بمشروع القابوطي بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، وتم الانتهاء من إنشاء 960 وحدة سكنية (40 عمارة)، لخدمة حوالي 3840 نسمة، بمشروع تطوير عشش عزبة أبوعوف بحي الزهور، ويجري حالياً تسكين الأسر بالعمارات السكنية الجديدة حيث تم تسكين حوالي 32 عمارة، كما تم تنفيذ وتسكين 2136 وحدة سكنية بمشروع زرزارة بحي الضواحي بمرحلتيه الأولى والثانية، ويجري تنفيذ 624 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %، ويجري تنفيذ 860 وحدة سكنية بمشروع تطوير مناطق هاجوج والإصلاح والجناين بحي الجنوب والتى زرناها اليوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 126 وحدة بمشروع سوق الموبيليا المستعملة، وفي انتظار قرار المحافظة لبدء تسليم الوحدات للمستحقين.

