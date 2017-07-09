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قمة ثنائية بين السيسي وأبو مازن لبحث تطورات الوضع الفلسطيني
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والذي وصل القاهرة أمس، آتياً من تونس على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين
ويعقد الرئيسان قمة ثنائية لبحث تطورات الوضع الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ومن المقرر أن يطلع عباس الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وصرّح سفير فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي بأن القمة المصرية- الفلسطينية ستبحث في جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحاً أن مصر تقوم بدور محوري في محاولات رأب الصدع الفلسطيني.
وعن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العاصمة الأميركية واشنطن، قال الشوبكي إن الإدارة الأميركية لم تبلغ الجانب الفلسطيني بصورة رسمية بذلك.
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