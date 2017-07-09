ويرافق الرئيس الفلسطينى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وضمن حرص الرئيس الفلسطيني على إجراء مشاورات مع الرئيس السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني.ومن المقرر أن يطلع عباس الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها كان إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مدينتي القدس والخليل ضمن لائحة التراث العالمي، فضلا عن التصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، فضلا عن الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل صنع السلام والتأكيد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد ولا بديل له لحل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى المساعي التي تبذل لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية.ويتم استعراض الاتصالات والمحادثات الأخيرة التي جرت مع الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين للالتزام بعملية سلام حقيقية وإخراج العملية السياسية من الجمود الحالي، والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام، لا سيما في ضوء عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية بهدف توفير البيئة الداعمة لاستئناف عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مائدة المفاوضات.ومن المقرر أيضا أن تتطرق المباحثات بين الجانبين إلى الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأفكار المتداولة بشأن سبل استئناف عملية السلام.وتشهد المباحثات التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية بجانب دعم مصر للمبادرات والجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكافة دول المنطقة وشعوبها.ومن المقرر أيضا أن تشهد المباحثات الجهود التي تقوم بها القيادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل دعمها بجانب تحقيق المصالحة الفلسطينية لحماية وحدة الأرض والشعب والقرار الفلسطيني، حيث إن مصر تولي اهتماما بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وأهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني والتكاتف الوطني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله القادمة.وتشهد الجلسة الإشادة بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وأن مصر تعد شريكا أساسيا للفلسطينيين.