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«التضامن» تحتفل بتسليم 1007 منازل بمشروع «سترة».. اليوم
تحتفل غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، بتسليم 1007 منازل كمرحلة أولى من مشروع |سترة| وإطلاق المرحلة الثانية للمشروع، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كل من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية ومؤسسة مصر الخير والذي يعد من أهم مشروعات إعادة بناء وتطوير منازل الأسر الأشد احتياجا، في إطار توفير حماية اجتماعية لهذه الفئات
ويشهد الاحتفال مشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الجمعيات والجهات الشريكة في التنفيذ والداعمة للمشروع، وفي مقدمتهم الشيخ على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية.وتم تنفيذ مشروع سترة في مرحلته الأولى على مستوى 3 محافظات، وهي: محافظة بنى سويف، المنيا، وسوهاج حيث تقدر التكلفة الإجمالية لمنازل المرحلة الأولى نحو 120 مليون جنيه.ويصل عدد الأسر المستحقة لاحتياجات السكن من أثاث وأجهزة 911 أسرة، ولبت وزارة التضامن الاجتماعي احتياجات 144 أسرة منها في محافظة المنيا من خلال توفير الأثاث والأجهزة المنزلية بتكلفة تجاوزت مليون و279 ألف جنيه.جدير بالذكر إن مشروع سترة يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة سكنية تستهدف تحسين بيئة السكن لــ 10 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى بمحافظات بنى سويف والمنيا وسوهاج، والمرحلة الثانية بمحافظات الفيوم والأقصر وقنا وأسوان والدقهلية والجيزة والإسكندرية والوادي الجديد على مدى زمني 10 سنوات.
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