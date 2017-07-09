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نشرة الأخبار وأبرزها: سقوط سيارة بمستشفى العباسية وانقلاب أتوبيس بطابا
09
يوليو
2017
08:44 AM
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نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والرياضية، ومن أبرزها الأخبار التالية:متعب يدرس الاعتزال بعد استقبال الجماهير بمباراة القطنإصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بطاباوزير الكهرباء: 37 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيعبالفيديو
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