نشرت |فيتـو| على مدى الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والرياضية، ومن أبرزها الأخبار التالية:متعب يدرس الاعتزال بعد استقبال الجماهير بمباراة القطنإصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس سياحي بطاباوزير الكهرباء: 37 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيعبالفيديو