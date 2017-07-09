يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ومن المقرر أن يطلع عباس الرئيس السيسي على تطورات الوضع الفلسطيني والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب من أجل صنع السلام.