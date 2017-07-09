تنظم شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 9 رحلات جوية إلى جدة والمدينة المنورة لعودة ٢١٥٠ معتمرا، وذلك في آخر رحلات الشركة لموسم العمرة

جدير بالذكر أن رحلات الشركة شهدت انتظامًا تامًا في مواعيد الإقلاع والوصول بالمطارات المصرية والسعودية، وبنهاية الرحلات تكون الشركة قد تمكنت من نقل ٢٥٠ ألف معتمر على متن ١٣٨٢ رحلة على مدار الموسم منذ بدايته في ٢٨ مارس الماضي وحتى ١٠ يوليو الحالي.