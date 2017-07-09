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أسامة القوصي: مصر أفسدت مخطط انتقال داعش إلى ليبيا
09
يوليو
2017
06:44 AM
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قال الشيخ أسامة القوصى القيادى السابق بالسلفية الجهادية، «إن أفول نجم داعش لا يعنى عودة القاعدة للمشهد لأن القاعدة أصبحت كارتا محروقا على المستوى العالمي»
وأضاف القوصي في تصريحات لـ فيتو، أن تنظيم القاعدة لم يبق له أي دور إلا داخل شبه القارة الهندية فقط في أفغانستان وباكستان والهند، أما تنظيم داعش ففي طريقه للنهاية في العراق والشام وكان يجري إعداده للانتقال إلى ليبيا لكن مصر أفسدت هذا المخطط.وتابع: «المخطط حاليا إعلامي مخابراتي دولي يتم عبر قطر وتركيا وإيران ومَن ورائهم من المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية».
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