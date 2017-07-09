وأضاف القوصي في تصريحات لـ فيتو، أن تنظيم القاعدة لم يبق له أي دور إلا داخل شبه القارة الهندية فقط في أفغانستان وباكستان والهند، أما تنظيم داعش ففي طريقه للنهاية في العراق والشام وكان يجري إعداده للانتقال إلى ليبيا لكن مصر أفسدت هذا المخطط.وتابع: «المخطط حاليا إعلامي مخابراتي دولي يتم عبر قطر وتركيا وإيران ومَن ورائهم من المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونية».