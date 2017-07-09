يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين الأبيض والمتوسط ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى- العظمىالقاهرة 25 37الإسكندرية 25 31مطروح 24 30بورسعيد 25 32دمياط 24 31بلطيم 25 32الإسماعيلية 24 37السويس 23 38العريش 22 35نخل 20 36طابا 22 35الطور 26 35مرسى علم 28 35الغردقة 27 37شرم الشيخ 29 39رفح 21 32كاترين 19 32سيوة 24 37المنيا 24 38الفيوم 24 37رأس سدر 25 37أبوسمبل 25 39وسط الدلتا 24 37أسيوط 24 38سوهاج 26 39الأقصر 26 41أسوان 27 41شلاتين 27 41حلايب 29 39الوادي الجديد 25 40قنا 26 40نويبع 28 38السلوم 21 31