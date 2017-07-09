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غدا.. قمة «مصرية
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوي لمدة يومين
وقال جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة، إن عباس سيطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء المقرر له غدا الأحد على تطورات الوضع الفلسطيني، مشيدا في هذا الصدد بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن مصر تعد شريكا أساسيا للفلسطينيين.وأضاف |الشوبكي|، أن القمة المصرية الفلسطينية ستبحث كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا أن القاهرة تقوم بدور محوري في محاولات رأب الصدع الفلسطيني. وبالنسبة لعقد جولة قادمة من المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال السفير الفلسطيني إن الإدارة الأمريكية لم تبلغ الجانب الفلسطيني رسميا بذلك.ويرافق الرئيس في هذه الزيارة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
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