اخبار مصر
-
رياضة
- ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة أهلي طرابلس
- أيمن شوقي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة
- فيدرر يهزم زفيريف ويتأهل بسهولة لدور 16 في ويمبلدون
- عماد متعب لجماهير الأهلي: أنتم في القلب وعلى الرأس
- صحيفة إيطالية: تشيلسي يريد ضم مهاجم لاتسيو كيتا
- تفاصيل تعاقد لاعب التعدين مع الزمالك
- سيد عبدالحفيظ يكشف موقف الأهلي من رحيل علي معلول
- طاهر يجتمع بالبدري لتجديد عقده بعد الفوز على القطن الكاميروني
- عبدالحفيظ: سعيد بفوز الأهلي وأداء اللاعبين
- متعب يدرس الاعتزال بعد استقبال الجماهير بمباراة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إحباط تهريب مستلزمات طبية بحوزة راكب قادم من أثينا
09
يوليو
2017
05:43 AM
بواسطة
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة راكب قادم من أثينا لتهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالحقن المجهري
وأكد مصدر جمركي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان مأمور اللجنة الجمركية في الراكب المصري خ ع، وأحاله إلى محمود خالد لتفتيش حقائبه، وتبين وجود كمية كبيرة من مستلزمات طبية خاصة بالحقن المجهري بإجمالي 1000 قطعة، وبالعرض على محمد عبد التواب، ومجدي فريد مديري الصالة الخضراء أمرا بتشكيل لجنة جرد مكونة من ربيع عيد سيد، ومحمود سليمان وميلاد رسمي، وإمام محمد.وبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة، وسامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بالمطار، قررا تحرير محضر ضبط جمركي للراكب.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع