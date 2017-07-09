وأكد مصدر جمركي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان مأمور اللجنة الجمركية في الراكب المصري خ ع، وأحاله إلى محمود خالد لتفتيش حقائبه، وتبين وجود كمية كبيرة من مستلزمات طبية خاصة بالحقن المجهري بإجمالي 1000 قطعة، وبالعرض على محمد عبد التواب، ومجدي فريد مديري الصالة الخضراء أمرا بتشكيل لجنة جرد مكونة من ربيع عيد سيد، ومحمود سليمان وميلاد رسمي، وإمام محمد.وبالعرض على إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك تفتيش الركاب بمطار القاهرة، وسامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك تفتيش الركاب بالمطار، قررا تحرير محضر ضبط جمركي للراكب.