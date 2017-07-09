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مصر للطيران تفتتح فرع الأسواق الحرة بالمبنى الجديد.. غدا
09
يوليو
2017
03:43 AM
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يشهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، غدا الإثنين، حفل افتتاح فرع الأسواق الحرة التابع لشركة مصر للطيران بمبنى الركاب الجديد بصالة الوصول الدولي
ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وقيادات وزارة الطيران المدني.
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