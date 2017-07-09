مصر للطيران تفتتح فرع الأسواق الحرة بالمبنى الجديد.. غدا

يشهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، غدا الإثنين، حفل افتتاح فرع الأسواق الحرة التابع لشركة مصر للطيران بمبنى الركاب الجديد بصالة الوصول الدولي