قال محمود عطية عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى تضافر جهود الدولة، ورقابة البرلمان على الأجهزة المعنية المكلفة بمكافحة الإرهاب

وأضاف عطية في تصريح لـ|فيتو|، أن قوانين تجريم وحسم قضايا الإرهاب لن تنتهى بين يوم وليلة، لكنها قد تأخذ بعض الوقت، وهناك أيضا تعديلات تتم بالفعل على بعض هذه القوانين، لافتا إلى أن كثرة الإجراءات المتعلقة بالتعديلات.