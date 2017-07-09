طالب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة استغلال العطلة البرلمانية في تنظيم زيارات ميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية، بهدف التعرف على مشكلات العمال وإعداد تقارير بشأنها