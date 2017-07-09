تواصل شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، مد جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لعودة المعتمرين من جدة والمدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة

ومن المقرر أن تنظم الشركة 15 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة لعودة 3000 معتمر، بمعدل 9 رحلات إلى جدة، و6 رحلات أخرى إلى المدينة المنورة.