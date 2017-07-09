تأخرت طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى عدن في مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط اليمنية رقم 601 المتجهة إلى عدن تأخرت 5 ساعات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل لحين صدور تصريح قوات التحالف العربي للعبور، في أجواء آمنة من الاشتباكات مع الحوثيين.