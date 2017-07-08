أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ان مصر تعاني من مشكلة كبيرة في التعليم الفني والتدريب المهني، كما ان العديد من المشاريع والبرامج الداعمة له تتوقف في منتصفها

وأضاف سلامة، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني: أن مصر بحاجة لعمالة ماهرة وعمال ورش مدربين، حتي نتمكن من التقدم للأمام، مشيرًا إلي ان معظم العمالة المتواجدة |مجرد سد خانة|.

واشاد نقيب الصحفيين، بهذا البروتوكول، موضحا انه برنامج جيد وقائم علي عدة محاور أولها مسابقة تُقام في شهر يوليو من كل عام تبلغ قيمة جوائزها ١٤٤ ألف جنيهً.