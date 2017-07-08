وافق المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالإجماع على اختيار الدكتور محمد سالم رئيس الجمعية الطبية القطرية نائبا لرئيس المجلس الأعلى

كما وافق المجلس بالإجماع على اختيار ثلاثة نواب للأمين العام وهم: الدكتور عبد القادر الحسن بنقابة اطباء سوريا، والدكتور عماد طروية بنقابة اطباء فلسطين، والدكتور محمد علي الغوج نقيب اطباء ليبيا.

وتم الموافقة بالاجماع على تجديد الثقة في الدكتور هشام جابى الحمامي كأمينا للصندوق، كما وافق المجلس على اضافة الدكتور هاشم ابو حسان نقيب الاردن السابق، والدكتور انطوان بستاني نقيب اطباء لبنان السابق الي مجلس الحكماء.