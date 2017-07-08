اخبار مصر
-
رياضة
- «شيخ موكورو» يصل معسكر المصري ببرج العرب للخضوع للكشف الطبي
- محمود الشامي يعتذر عن عدم الترشح لرئاسة بلدية المحلة
- الإنذار الثالث يحرم الاتحاد السكندري من نور السيد أمام الإسماعيلي
- تركيز وتفاؤل لاعبي الأهلي خلال تناول الغداء قبل مواجهة القطن
- المقاصة يترقب موقف إيهاب جلال مع الزمالك
- لاعبون مصريون شاركوا بجانب أساطير الكرة العالمية «تقرير»
- كواليس فسخ تعاقد محمد عبد المنصف مع إنبي
- ماكيدا يصحح أخطاء لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الإسماعيلي
- صدقى يطلب انطلاق دوري مواليد 99 أول سبتمبر
- أمن الإسكندرية يطوق فندق الأهلي بـ3 نقاط تفتيش قبل مباراة القطن
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ننشر اسماء نواب المجلس الاعلى لاتحاد الاطباء العرب الجدد
08
يوليو
2017
16:00 PM
بواسطة
وافق المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالإجماع على اختيار الدكتور محمد سالم رئيس الجمعية الطبية القطرية نائبا لرئيس المجلس الأعلى
كما وافق المجلس بالإجماع على اختيار ثلاثة نواب للأمين العام وهم: الدكتور عبد القادر الحسن بنقابة اطباء سوريا، والدكتور عماد طروية بنقابة اطباء فلسطين، والدكتور محمد علي الغوج نقيب اطباء ليبيا.
وتم الموافقة بالاجماع على تجديد الثقة في الدكتور هشام جابى الحمامي كأمينا للصندوق، كما وافق المجلس على اضافة الدكتور هاشم ابو حسان نقيب الاردن السابق، والدكتور انطوان بستاني نقيب اطباء لبنان السابق الي مجلس الحكماء.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع