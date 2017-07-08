وأكد عبد الحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بنقابة الاطباء ، أن محمد حمدان المطيري رئيس الجمعية الطبية الكويتية تم توليته لمنصب رئيس المجلس الأعلى لمدة 6 اشهر على أن تنتهي 31 ديسمبر 2017، على أن يتولى الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس الجمعية الطبية العمانية، رئاسة المجلس الأعلى من 1 يناير 2018 حتى نهاية المدة في 2019، ووافق المجلس بالإجماع.