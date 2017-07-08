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ندوة عن فن تطعيم الخشب بالصدف بين كوريا ومصر
نظم المركز الثقافي الكوري أمس الاول أمسية حول |فن تطعيم الخشب بالصدف| بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين المصريين
وأكد الدكتور بارك جاي يانج مدير المركز :أن التواصل الثقافي بين كوريا ومصر يشهد تطوراً ملحوظاً ولا سيما بعد افتتاح المركز الثقافي الكوري في مصر قبل نحو عامين ونصف.
وأوضح أن المركز يقوم بدعوة المتخصصين الكوريين لزيارة مصر ،ولا سيما في مجال الفنون التراثية بهدف إقامة ورش عمل فنية تستهدف التعريف بالتجارب الكورية في هذه الفنون، وتبادل الخبرات بين المتخصصين في كلا البلدين.
ونوه إلى أن لكوريا تجربة متميزة في فن تطعيم الخشب بالصدف ،مشيراً إلى أن |الشكمجية| والتي يوضع بها المقتنيات الثمينة مثل المجوهرات والحُلي انتشرت في كوريا منذ عصر مملكة كوريو(918-1392)، واستمرت ثقافة الشكمجية فى كوريا حتى الوقت الحالى ،ويحرص الكوريون والسياح الأجانب على اقتنائها لروعة نقوشها وجمال رسوماتها.
ويأتي تنظيم الأمسية في ختام ورشة العمل التي استمرت نحو الأسبوع بمركز الفسطاط للفنون التراثية، التابع لصندوق التنمية الثقافية ،بمشاركة الفنان الكوري أوه جونج هون والذي استعرض في كلمته التقنيات الكورية المتميزة لهذا الفن والجهود الكورية لتطويره.
وفي نهاية الأمسية أعرب المتخصصين والأكاديميين من كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية عن سعادتهم الكبيرة بهذه الورش الفنية التي ينظمها المركز الكوري سعياً إلى نشر الثقافة الفنية وتبادل الخبرات.
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