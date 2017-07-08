أكد أحمد رسلان، عضو مجلس النواب، أن هناك ارتباطا وثيقا بين العمل الإرهابي الذي شهدته مصر أمس، ومواقفها الأخيرة ضد الدول الداعمة للإرهاب، وفي مقدمتها التنسيق مع دول الخليج العربي ضد الحكومة القطرية

وأشار النائب إلى أن محاولات هؤلاء الغافلين الغادرين، بالعبث بأمن مصر واستقرارها محكوم عليه بالفشل، قائلا: |الشعب المصري لن يغفر ولن يسامح كل من سعى في الخراب وإسالة دماء أبنائه الأوفياء|.وطالب النائب المجتمع الدولي بضرورة التحرك أمام تلك العمليات الإرهابية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات المنددة والرافضة لتلك العمليات الإرهابية، مشددا على فرض العزلة الدولية على كل من يتورط في تمويل الإرهاب.