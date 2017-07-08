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عبد الحي: كل الدول المشاركة في اجتماع اتحاد الأطباء ممثلة عن نقاباتها
08
يوليو
2017
14:45 PM
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قال الدكتور اسامة عبد الحي، عضو نقابة الأطباء ووكيلها السابق، إن هناك 12 دولة عربية حضرت اجتماع اتحاد الأطباء العرب الذي انعقد أمس، موضحًا أن لأول مرة تحقق نصاب قانوني بذلك القدر من القوى
وأوضح عبدالحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة الأطباء، أن أهم خطوة حدثت هي إمكانية تجميع كل هذه الدول لعقد الاجتماع، مشيرا إلى أن تلك الدول تم دعوتها بطرق رسمية، كما أنها حضرت الاجتماع ممثلة عن نقاباتهم الطبية.
واضاف عبد الحي أن كل من كان يساند الدكتور أسامة رسلان الأمين العام السابق لاتحاد الأطباء العرب، تخلوا عنه، معلنا استقالة الدكتور جمال عبد السلام باستقالة مسببة احتجاجا على تصوفاته، أضافة إلي الدكتور هشام الحمامي امين الصندوق الذي قاضى رسلان في الفترة الاخيرة
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